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Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, "31...
6 saat önce
Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, "31 Aralık'tan bu yana sürdürdüğümüz mücadeleden ödün vermemekte kararlıyız. Uyarılarımızın istisnasız her koşulda geçerli olduğunu unutmayın.
Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, "31 Aralık'tan bu yana sürdürdüğümüz mücadeleden ödün vermemekte kararlıyız. Uyarılarımızın istisnasız her koşulda geçerli olduğunu unutmayın. Süreci birlikte, sağduyu içinde, başarıyla tamamlayacağız. Bu inançtan taviz vermeyelim. Mücadelemizin sonucuna odaklanalım." dedi. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 11.04.2020 06:43 Kaynak: İHA
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