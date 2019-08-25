Sağlık Bakanı Fahretin Koca ve TBMM eski Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım...
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Sağlık Bakanı Fahretin Koca ve TBMM eski Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi'nde incelemelerde bulundu. Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 02:41 Kaynak: İHA
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