Son Dakika Haberleri: Sağlık Bakanı Fahretin Koca ve TBMM eski Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım...
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Sağlık Bakanı Fahretin Koca ve TBMM eski Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım...

56 dakika önce

Sağlık Bakanı Fahretin Koca ve TBMM eski Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi'nde incelemelerde bulundu.

Sağlık Bakanı Fahretin Koca ve TBMM eski Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi'nde incelemelerde bulundu

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Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 02:41 Kaynak: İHA
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