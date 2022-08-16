ANKARA Bakan Koca' dan Asistan dıktırların çalışma durumlarında düzenlemeyle ilgili açıklama - Son Dakika
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ANKARA Bakan Koca' dan Asistan dıktırların çalışma durumlarında düzenlemeyle ilgili açıklama

16.08.2022 09:15

Sağlık Bakanı Fahretti Koca: Sistemin yükünü çeken asistan arkadaşlarımız.

Sağlık Bakanı Fahretti Koca: Sistemin yükünü çeken asistan arkadaşlarımız. Yeni dönemde asistan arkadaşlarımıza pozitif ayrımcılık yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Sekiz nöbetten fazla olmayacak.

Asistan arkadaşlarımızın bu dönemde taban ücretlerini önemli oranda farklılaştırdık ama uygulamada da asistan arkadaşlarımızın hem katsayılarını hem de ortalamadan, kliniklerin farklılıklarını daha fazla karşılık bulmalarının hem de mesai sonrası çalışmalarının önünü açtık.Biz nöbet ertesi 24 saatten fazla çalışılmamasını ve bunun da sekiz nöbetten fazla olmamasını yönetmelikle netleştiriyoruz.

ANKARA DHA

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Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: ANKARA Bakan Koca' dan Asistan dıktırların çalışma durumlarında düzenlemeyle ilgili açıklama - Son Dakika
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