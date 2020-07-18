Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "1000'in üstünde gerçekleştiği en son güne kıyasla, yeni vaka sayımız... - Son Dakika

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "1000'in üstünde gerçekleştiği en son güne kıyasla, yeni vaka sayımız...
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "1000'in üstünde gerçekleştiği en son güne kıyasla, yeni vaka sayımız bugün 90 azaldı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "1000'in üstünde gerçekleştiği en son güne kıyasla, yeni vaka sayımız bugün 90 azaldı."
Haber Yayın Tarihi: 18.07.2020 20:11 Kaynak: AA
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