Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "19 vatandaşımızı kaybettik. Malatya 'da 221, Elazığ 'da 551 yaralımız var."

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