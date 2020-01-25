Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "19 vatandaşımızı kaybettik. Malatya'da 221, Elazığ'da 551 yaralımız... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: '19 vatandaşımızı kaybettik. Malatya'da 221, Elazığ'da 551 yaralımız... - Son Dakika

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "19 vatandaşımızı kaybettik. Malatya'da 221, Elazığ'da 551 yaralımız...

34 dakika önce

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "19 vatandaşımızı kaybettik. Malatya'da 221, Elazığ'da 551 yaralımız var. Elazığ'da 30'a yakın göçük altında vatandaşımız olduğunu biliyoruz, depremde ölü sayısı artabilir.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca:

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "19 vatandaşımızı kaybettik. Malatya'da 221, Elazığ'da 551 yaralımız var. Elazığ'da 30'a yakın göçük altında vatandaşımız olduğunu biliyoruz, depremde ölü sayısı artabilir." - ANKARA

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 05:52 Kaynak: İHA
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