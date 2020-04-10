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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "2 bin 23 hastamız iyileşti.
6 saat önce
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "2 bin 23 hastamız iyileşti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "2 bin 23 hastamız iyileşti. Sağlık ordumuzun hastalığı yenme kararlılığına güvenin. Ne kadar net adapte olursak o kadar hızlı sonuç alırız. Kuralları hiç tavizsiz uygularsak o andan itibaren hastalığın bulaşmasını önlemiş olacağız. Hastalığı kontrol altına aldığımız anda ise özlediğimiz hayatın güneşi doğmaya başlayacak. Bu sözler talepler sadece bana ait değil. Sahadaki büyük mücadeleyi veren sağlık personelimizin sözleridir." - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 07:49 Kaynak: İHA
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