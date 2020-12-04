Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, iki ilimizi uyardı: Yüzde yüz vaka artışı var - Son Dakika

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, iki ilimizi uyardı: Yüzde yüz vaka artışı var

04.12.2020 01:05

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hatay, Antalya, Trabzon ve Diyarbakır il sağlık müdürleriyle video konferans yöntemiyle bir araya geldi. Toplantı sonrası gece yarısı açıklama yapan Koca, "Hatay ve Antalya'da vaka artışının yüzde yüz, Trabzon'da ise vaka artışı yüzde 50. Sağlık çalışanlarının üzerindeki yükü azaltalım" dedi.

Bakan Koca, 4 ilin sağlık müdürüyle video konferans yöntemiyle görüştü. Görüşme sonrası Twitter'dan açıklama yapan Bakan Koca, " Hatay, Antalya, Trabzon ve Diyarbakır İl Sağlık Müdürleriyle ayrı ayrı yaptığımız online toplantılarda, bu illerin durumlarını değerlendirdik. Yüksek risk devam ediyor" ifadelerini kaydetti.

HATAY VE ANTALYA'DA VAKA ARTIŞI YÜZDE 100

Bakan Koca, yaptığı açıklamanın devamında vaka artışlarına ve yoğun bakım doluluk oranlarına dikkat çekerek, "Son bir haftada Hatay'da vaka artışı yüzde 100, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 70, Antalya'da vaka artışı yüzde 100, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 71, Trabzon'da vaka artışı yüzde 50, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 75, Diyarbakır'da sabit artış var, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 70. Bütün kurumlarımızla seferberlik zamanı. Sağlık çalışanlarının üzerindeki yükü azaltalım. Mücadele güç birliği ile kazanılır" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 2 il için uyardı: Yüzde yüz vaka artışı var

TÜRKİYE'DEKİ SON DURUM

3 Aralık'ta açıklanan son 24 saatlik koronavirüs verilere göre; 6 bin 511'i semptomatik olmak üzere toplam 32 bin 381 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 187 olarak gerçekleşti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 14 bin 316'ya, toplam hasta sayısı ise 520 bin 167'ye yükseldi.

GÜNLÜK İYİLEŞEN HASTA SAYISI 4190 OLDU

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 4190 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 418 bin 331'e yükseldi. Toplam test sayısı 19 milyon 143 bin 746'ya, ağır hasta sayısı ise 5611'e yükseldi. Hastalarda zatürre oranı da yüzde 3,3 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2 ilimizi uyardı: Yüzde yüz vaka artışı var

TABLODA SEMPTOMSUZ VAKALAR YER ALMIYOR

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı bu tabloda, 25 bin 870 semptomsuz vaka yer almadığı için toplam hasta sayısı 520 bin 167 olarak görünüyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, iki ilimizi uyardı: Yüzde yüz vaka artışı var

Diyarbakır, Trabzon, Antalya, Hatay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, iki ilimizi uyardı: Yüzde yüz vaka artışı var - Son Dakika


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