Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "25 Bine Yakın Stratejik Personelin Atamasının İlk Adımı Olarak İlan...
1 saat önce
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "25 bine yakın stratejik personelin atamasının ilk adımı olarak ilan duyurusu yapıldı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "25 bine yakın stratejik personelin atamasının ilk adımı olarak ilan duyurusu yapıldı. 28 Şubat
'ta noter huzurunda çekilişi yapılacak. Burada toplam bin 480 kişinin ataması yapılacak."
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Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 03:38 Kaynak: AA
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: 28 Şubat'ta Çekilişle Bin 400 Kişinin Ataması Yapılacak
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