Son Dakika Haberleri: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "25 Bine Yakın Stratejik Personelin Atamasının İlk Adımı Olarak İlan...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "25 Bine Yakın Stratejik Personelin Atamasının İlk Adımı Olarak İlan...

1 saat önce

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "25 bine yakın stratejik personelin atamasının ilk adımı olarak ilan duyurusu yapıldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca:
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "25 bine yakın stratejik personelin atamasının ilk adımı olarak ilan duyurusu yapıldı. 28 Şubat'ta noter huzurunda çekilişi yapılacak. Burada toplam bin 480 kişinin ataması yapılacak."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 03:38 Kaynak: AA

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