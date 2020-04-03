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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "25 ilde can kaybımızın olmadığını 56 ilde can kayıplarımızın...
6 saat önce
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "25 ilde can kaybımızın olmadığını 56 ilde can kayıplarımızın olduğunu görüyoruz.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "25 ilde can kaybımızın olmadığını 56 ilde can kayıplarımızın olduğunu görüyoruz."
Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 08:27 Kaynak: İHA
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