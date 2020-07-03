Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "4 ölü, 45 kayıp 97 yaralı var" - Son Dakika

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "4 ölü, 45 kayıp 97 yaralı var"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "4 vatandaşımız hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "4 vatandaşımız hayatını kaybetti. 1'i ağır, 97 yaralı var. 45-50 civarında işçiye ulaşmaya çalışıyoruz" dedi.

Halil Altıntop, Bayer Münih'in U16 takımının yardımcı antrenörü oldu
Metropoll Araştırma Şirketi, erken seçim anketinin sonuçlarını yayınladı! Oy oranları dikkat çekti
Hakkari'de maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı

MÜSİAD Sakarya Şube Başkanı Yaşar Coşkun'a ait Büyük Coşkunlar Havai Fişek Fabrikasında bugün öğle saatlerinde büyük bir patlama meydana geldi. Patlamanın ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk bölgeye gelerek bilgi aldı.

3 bakan ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Fabrikada daha önce benzer şekilde, bu büyüklükte olmayan patlamaların olduğunu bildiklerini ifade eden Bakan Koca, "Hayatını kaybeden 4 vatandaşımız oldu. Kendilerine Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı diliyoruz. 5 hastanemize 97 yaralı nakledildi. 16 kişi taburcu edildi, 1 kişinin ağır yaralı olarak tedavisi yapılmakta 31 yaşında bir vatandaşımız, durumu ciddi olan, bunun dışında başka yaralımız yok" diye konuştu.

84 AMBULANS, 2 AMBULANS HELİKOPTER MÜDAHALE EDİYOR

Olayın ilk anından itibaren 84 ambulans, 2 ambulans helikopter, 18 UMKE timinin olaya müdahale ettiğini söyleyen Bakan Fahrettin Koca, "AFAD ekiplerimiz intikal edip hizmette bulunuyorlar. Ekip olarak olayın bundan sonraki süreci, tüm vatandaşlarımızın durumlarını netleştirene kadar kalacağımızı söylemek istiyorum. Milletimizin başı sağ olsun" şeklinde konuştu.

"YAKIN BÖLGEDE BULUNANLAR DIŞARIYA ÇIKMASIN"

Havai fişekte çeşitli gazların bulunduğunu hatırlatan Bakan Koca, "Özellikle tansiyon, solunum sıkıntısı ve benzeri hastalar için riskli. Özellikle yakın bölgede ilk 12 saat önemli. Maskeli olunması, dışarı çıkılmaması, kapı ve pencerelerin dikkatli açılmasını öneriyoruz" dedi.

Fabrikanın 186 çalışanının olduğunu söyleyen Bakan Koca, "100 kişiye ulaştık. 20 kişinin işe gelmediğini biliyoruz. 45-50 civarında kişiden haber almaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise, "Enkazda çalışmalar devam etmekte. Tüm ekipler çalışmalarını sürdürüyor. Sayın başsavcımızın kontrolünde, patlamanın nerede, nasıl meydana geldiği yönünde çalışmalar, soğutmanın ardından değerlendirilip kamuoyu ile paylaşılacak" dedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ise, "Sosyal yardımlar ve hizmetler ile çalışanların yanındayız. Rabbim doğal afetlerden milletimizi korusun" dedi.

(Ali Yıldız- Burak Can Tokyürek-Enes Bektaş-Gürcan Yılmaz-Orkun Kaya/İHA)

Süleyman Soylu, Fahrettin Koca, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 16:22 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: '4 ölü, 45 kayıp 97 yaralı var' - Son Dakika

Son Dakika

16:23 Lionel Messi, 2021 yılında Barcelona'dan ayrılmaya karar verdi 15:36 Şeyma Subaşı yeni yaşını kırmızı mini elbiseli pozlarıyla kutladı! Takipçilerinden beğeni yağıyor 15:32 Koronavirüsü yenen Singapur'da deng humması başladı, 14 bin kişi enfekte oldu 14:55 Burcu Biricik yıllar önce yaşadığı taciz anını anlattı: Bağırabildiğim için kurtuldum 14:38 Kızını korumak isteyen uzman jandarma öldüresiye darbedildi 13:29 Maskesiz görüntülenen 71 yaşındaki Kadir İnanır: Linç edildim 13:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Her sabah içiyorum" dediği dut pekmezinin satışları patladı 12:29 8 aylık hamile kadın, ikinci bir kadınla evlenen kocasının cinsel organını kesti 12:28 Boşa akan maden suyu kaynağını değerlendirmek için kurulan fabrika 30 ülkeye ihracat yapıyor 12:09 Deprem korkusu yaşatan yılanlar bir gölde daha görüldü 12:06 Son dakika: Havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin Sakarya Belediye Başkanı'ndan açıklama: Vahim bir tablo var 09:57 Koronavirüs sonrası yeni normalde acil servislerdeki kriterler de değişti 09:26 Yarım dönümde örtü altı ejder meyvesi üretiminden 50 bin lira kazanç bekliyor 09:13 Avustralya'da karantinaya alınan yolcular otel görevlileriyle cinsel ilişkiye girdi, ikinci dalga patlak verdi! 09:11 Ece Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'yla barıştı! Denizde öpüşürken fena yakalandılar
Metropoll Araştırma Şirketi, erken seçim anketinin sonuçlarını yayınladı! Oy oranları dikkat çekti
21:50
Hakkari'de maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı
21:28
Galatasaray'ın anlaştığı iddia edilen Kerem Aktürkoğlu İstanbul'dan paylaşım yaptı
21:12
Bodrum'da kanlı infaz! 2 kişi uykularında silahla vurularak öldürüldü
21:07
250 şübesi olan ünlü İngiliz restoran grubu iflas etti! 1900 kişi işsiz kalacak
20:58
8 yaşındaki Eylül'ün katil zanlısı için istenen ceza belli oldu
20:21
Rus milyarder Bodrum'da sahili kapatarak çalışanlara 7 bin 500 lira bahşiş bıraktı
18:08
"Havai fişek fabrikasına ilk ben girdim" diyen kişi korku dolu anları anlattı
18:03
Hendek'te patlama yaşanan fabrikanın MÜSİAD Sakarya Şube Başkanı'na ait olduğu ortaya çıktı
17:46
Şeyma'yı öldüren babası hakim karşısına çıktı: Müstehcen sitelere girdiğimde kızıma ait fotoğraflar, videolar gördüm
17:18
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2020 22:46:52. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "4 ölü, 45 kayıp 97 yaralı var" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]