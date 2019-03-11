Son Dakika Haberleri: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "82 Milyon Vatandaşımızı Kapsayan ve Geniş Çeşitliliğiyle Hiçbir...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "82 Milyon Vatandaşımızı Kapsayan ve Geniş Çeşitliliğiyle Hiçbir...

46 dakika önce

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "82 milyon vatandaşımızı kapsayan ve geniş çeşitliliğiyle hiçbir kısıtlamaya tabi tutmadan hizmet veren, dünya ölçeğinde benzeri olmayan bir sağlık ödeme sistemine sahibiz.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca:
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "82 milyon vatandaşımızı kapsayan ve geniş çeşitliliğiyle hiçbir kısıtlamaya tabi tutmadan hizmet veren, dünya ölçeğinde benzeri olmayan bir sağlık ödeme sistemine sahibiz. Sağlıkla ilgili de biz katılım payı olarak acil hizmetlerden almıyoruz, yoğun bakımlardan, yatan hastadan, ameliyat olan hastalardan, tetkiklerden, görüntülemelerden almıyoruz. Peki nereden alınıyor, sadece poliklinik gibi acil olmayan hizmetlerde, özellikle 6-8 lira gibi rakamlarla, kronik olmayan, kanser olmayan hasta grubundan."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 05:02 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Benzine 15 Kuruş Zam Geldi Giyim Devi Levi Strauss & Co, Halka Arzı Planlıyor

Son Dakika! CHP'nin "İhraç Ediyoruz" Dediği İsim, Edremit Adayı Değil, Akçay Eski Belediye Başkanı Çıktı Tartışma Yaratan Fotoğraf! Melania Trump Dublör mü Kullanıyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.3.2019 17:48:30. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "82 Milyon Vatandaşımızı Kapsayan ve Geniş Çeşitliliğiyle Hiçbir...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]