Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AA Kahire ofisine düzenlenen baskın dolayısıyla Genel Müdür Şenol... - Son Dakika

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AA Kahire ofisine düzenlenen baskın dolayısıyla Genel Müdür Şenol...
12 dakika önce
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AA Kahire ofisine düzenlenen baskın dolayısıyla Genel Müdür Şenol Kazancı'yı arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.
Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 05:50 Kaynak: AA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AA Kahire ofisine düzenlenen baskın dolayısıyla Genel Müdür Şenol Kazancı'yı arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.
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