Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AA Kahire ofisine düzenlenen baskın dolayısıyla Genel Müdür Şenol... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AA Kahire ofisine düzenlenen baskın dolayısıyla Genel Müdür Şenol... - Son Dakika

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AA Kahire ofisine düzenlenen baskın dolayısıyla Genel Müdür Şenol...

12 dakika önce

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AA Kahire ofisine düzenlenen baskın dolayısıyla Genel Müdür Şenol Kazancı'yı arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AA Kahire ofisine düzenlenen baskın dolayısıyla Genel Müdür Şenol..., System.String[]

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AA Kahire ofisine düzenlenen baskın dolayısıyla Genel Müdür Şenol Kazancı'yı arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 05:50 Kaynak: AA
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