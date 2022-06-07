Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı: Maymun çiçeği virüsü bizde görülmedi - Son Dakika
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı: Maymun çiçeği virüsü bizde görülmedi

07.06.2022 12:27

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, maymun çiçeği virüsü hakkında açıklama yaptı. Koca, "Salgın, pandemi ve benzeri olabilecek durum söz konusu değil. Lüzumsuz gündem yapmayalım, vatandaşı tedirgin etmeyelim. Halen de bizde görülmedi ama maymun çiçeğine benzer belirtiler gösteren birçok virüs var. Her benzer görüntü için 'maymun çiçeği' demeyelim" ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün akşam yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"HER GÖRÜNTÜ İÇİN MAYMUN ÇİÇEĞİ DEMEYELİM"

Bakan Koca, maymun çiçeği virüsüne ilişkin soru üzerine hastalığın temasla yayıldığını söyleyerek, "Yurt dışında nasıl gelişti? Temasla oldu, artı salgıyla geçiyor, damlacık enfeksiyonuyla geçmiyor. Dolayısıyla salgın, pandemi ve benzeri olabilecek durum söz konusu değil. Lüzumsuz gündem yapmayalım, vatandaşı tedirgin etmeyelim. Halen de bizde görülmedi; ama maymun çiçeğine benzer belirtiler gösteren birçok virüs var. Her benzer görüntü için 'maymun çiçeği' demeyelim. Medyada birtakım haberler yapılıyor, görseller paylaşılıyor sonra testlerini yapıyoruz, negatif çıkıyor. İnsanlarımızda 'Görüldü de bunu bir şekilde gizlediler mi, açıklamadılar mı, dünyada görülüyor da bizde niye görülmüyor' gibi bir kaygıya sebep oluyor. Yoğun temas olduğu durumlarda daha çok oluyor" ifadelerini kullandı.

"AŞIMIZ VAR"

Bakan Koca, Turkovac aşısının üretiminin devam ettiğini ve ellerinde yeterince bu aşıdan bulunduğunu belirterek, "Bundan sonraki süreçte daha çok hatırlatıcı doz anlamında önerdiğimiz BioNTech için Turkovac için Sinovac için o dozlarını vatandaşlarımız yaptırıyor. Bundan sonraki süreçte kasım, aralıkta herkes yeniden bir ilave doz yaptırmalı mı? Salgının seyriyle ilgilidir, dünyadaki gelişim belirler ve onun için de aşımız var" dedi.

Bakan Koca, yeni aşı üretim merkezi inşaatıyla ilgili de "İnşaat devam ediyor. 2023'te açılmak üzere her türlü aşının, hem MRNA'nın hem adeno hem inaktif aşıların Ar-Ge'sinin ve üretiminin yapıldığı en büyük biyoteknoloji ve aşı birimi olacak, merkezi olacak. 50 bin metrekare kapalı alanda şu anda yapılıyor hızla" diye konuştu.

"BU HAFTA MECLİS'E GELEBİLİR"

Bakan Koca, sağlık çalışanlarının özlük haklarına ilişkin düzenlemeyle ilgili "Bu süreçlerin çalışanların mutluluğu ve memnuniyetiyle doğru orantılı olduğuna inanıyorum dolayısıyla beklentileri var çalışanlarımızın, hekim arkadaşlarımızın. Motive olmaları için de bunun gerekliliğini biliyoruz. O nedenle bu hafta, muhtemelen gelecek hafta; ama bu hafta ben Meclis komisyonunda gündeme gelmesini takip ediyorum. Bu hafta Meclis'e gelebilir, komisyona gelebilir. Özlük hakları noktasında sözleşmeli, kadrolu dahil olmak üzere birçok düzenleme yapılacak. Özlük haklarıyla ilgili konunun bu hafta komisyona gelmesi kuvvetle muhtemel" dedi.

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı: Maymun çiçeği virüsü bizde görülmedi - Son Dakika

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