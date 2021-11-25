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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıladı: Bugün Acil Kullanım Onayına başvurduk - Son Dakika

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıladı: Bugün Acil Kullanım Onayına başvurduk

25.11.2021 11:31

Meclis'teki bütçe görüşmelerinde konuşan Sağlık Bakanı Koca, önemli bir müjde vereceğini söyleyerek, "Yerli COVID-19 inaktif aşımız TURKOVAC bugün itibarıyla Acil Kullanım Onayına müracaat etmiştir." sözlerine yer verdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM'de Sağlık Bakanlığı 2022 Yılı Plan ve Bütçe Komisyonu Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

"BUGÜN ACİL KULLANIM ONAYINA MÜRACAAT ETTİK"

"Konuşmama başlamadan önce milletimiz için önemli bir müjdeyi vermek isterim." diyen Koca, şunları söyledi: "Yerli COVID-19 inaktif aşımız TURKOVAC bugün itibarıyla Acil Kullanım Onayına müracaat etmiştir. Hücreden aşıya kadar her aşaması ülkemizde ve ülkemiz bilim insanlarınca geliştirilen milli aşımızın ülkemize, milletimize ve tüm dünyaya hayırlı, uğurlu olmasını dilerim."

"SAĞLIK PERSONELİNİN NÖBET YÜKÜNÜ AZALTMAK İÇİN DÜZENLEME YAPIYORUZ"

Bakan Koca, açıklamalarına şöyle devam etti: "Hiçbir vatandaşımızın tedavisini dışarıda aranmayacağı sağlık altyapısı için çalışmaya devam edeceğiz. Sağlık çalışanlarımızın çalışma şartlarını iyileştirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Başta asistanlarımız olmak üzere doktorlarımızın nöbet yükünü azaltmak için düzenlemeler yapmaktayız."

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıladı: Bugün Acil Kullanım Onayına başvurduk

Fahrettin Koca, TURKOVAC, TBMM, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıladı: Bugün Acil Kullanım Onayına başvurduk - Son Dakika


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