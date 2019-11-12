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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Akılcı Antibiyotik Kullanımı çalışmaları sonucunda, 2011 yılında...
6 saat önce
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Akılcı Antibiyotik Kullanımı çalışmaları sonucunda, 2011 yılında yüzde 35 seviyesinde olan "antibiyotik yazılan reçete" oranını 2018 yılında yüzde 24,55'e kadar düşürdüklerini bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 01:46 Kaynak: AA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Akılcı Antibiyotik Kullanımı çalışmaları sonucunda, 2011 yılında yüzde 35 seviyesinde olan "antibiyotik yazılan reçete" oranını 2018 yılında yüzde 24,55'e kadar düşürdüklerini bildirdi
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