Son Dakika Haberleri: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Akılcı Antibiyotik Kullanımı çalışmaları sonucunda, 2011 yılında...
Son Dakika Politika Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Akılcı Antibiyotik Kullanımı çalışmaları sonucunda, 2011 yılında... - Son Dakika

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Akılcı Antibiyotik Kullanımı çalışmaları sonucunda, 2011 yılında...

6 saat önce

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Akılcı Antibiyotik Kullanımı çalışmaları sonucunda, 2011 yılında yüzde 35 seviyesinde olan "antibiyotik yazılan reçete" oranını 2018 yılında yüzde 24,55'e kadar düşürdüklerini bildirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Akılcı Antibiyotik Kullanımı çalışmaları sonucunda, 2011 yılında..., System.String[]

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Akılcı Antibiyotik Kullanımı çalışmaları sonucunda, 2011 yılında yüzde 35 seviyesinde olan "antibiyotik yazılan reçete" oranını 2018 yılında yüzde 24,55'e kadar düşürdüklerini bildirdi

Politika

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 01:46 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş istifa etti
PSG'nin sahibi Nasser Al-Khelaifi Leeds United'ı satın alacak Lisede öğretmen dehşeti! 15 yaşındaki öğrenciyi dövdü, tekmeledi, yerlerde sürükledi Yargıç, tecavüz mağduruna sordu: Size 150 bin dolar verse cezasının hafifletilmesini kabul eder misiniz?

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2019 20:17:53. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Akılcı Antibiyotik Kullanımı çalışmaları sonucunda, 2011 yılında...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]