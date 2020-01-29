Son Dakika › Güncel › Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Aksaray, İzmir ve İstanbul'daki şüpheli vakalarda koronavirüsüne... - Son Dakika
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Aksaray, İzmir ve İstanbul'daki şüpheli vakalarda koronavirüsüne...
6 saat önce
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Aksaray, İzmir ve İstanbul'daki şüpheli vakalarda koronavirüsüne rastlanılmadığını bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 10:32 Kaynak: AA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Aksaray, İzmir ve İstanbul'daki şüpheli vakalarda koronavirüsüne rastlanılmadığını bildirdi.
Son Dakika Kızılay Başkanı Kerem Kınık, "FETÖ'cü müsünüz?" sorusuna yanıt verdi Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, ABD'nin Ortadoğu planına BMGK'da karşı çıkacak Dışişleri'nden, Macron'un Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki Sağlık Bakanı Koca, Aksaray, İzmir ve İstanbul'daki koronavirüs testlerinin sonuçlarını açıkladı