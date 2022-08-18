Bakan Koca'dan Etlik Şehir Hastanesi'ne ziyaret - Son Dakika
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Bakan Koca'dan Etlik Şehir Hastanesi'ne ziyaret

18.08.2022 11:54

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Ankara'ya yeni yapılan Etlik Şehir Hastanesi'ni ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Ankara'ya yeni yapılan Etlik Şehir Hastanesi'ni ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.

Sağlık Bakanı Koca, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Açılış müjdesini Sayın Cumhurbaşkanı'mızın verdiği Etlik Şehir Hastanesi'nde, son hazırlıklar sebebiyle incelemelerde bulunduk. Türkiye'nin alan olarak en büyük hastanesi olan Etlik Şehir Hastanesi'nin toplam yatak kapasitesi 3 bin 724. Poliklinik sayısı ise 938. Şimdiden hayırlı olsun" dedi.


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Türkiye'nin en büyüğü Etlik Şehir Hastanesi Eylül'de açılıyor Türkiye'nin en büyüğü Etlik Şehir Hastanesi Eylül'de açılıyor Bakan Koca, açılış için gün sayan Etlik Şehir Hastanesi'ni inceledi Bakan Koca, açılış için gün sayan Etlik Şehir Hastanesi'ni inceledi
Kaynak: DHA

Şehir Hastanesi, Fahrettin Koca, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Koca'dan Etlik Şehir Hastanesi'ne ziyaret - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bakan Koca'dan Etlik Şehir Hastanesi'ne ziyaret - Son Dakika
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