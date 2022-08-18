Bakan Koca'dan Etlik Şehir Hastanesi'ne ziyaret

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SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Ankara'ya yeni yapılan Etlik Şehir Hastanesi'ni ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.

Sağlık Bakanı Koca, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Açılış müjdesini Sayın Cumhurbaşkanı'mızın verdiği Etlik Şehir Hastanesi'nde, son hazırlıklar sebebiyle incelemelerde bulunduk. Türkiye'nin alan olarak en büyük hastanesi olan Etlik Şehir Hastanesi'nin toplam yatak kapasitesi 3 bin 724. Poliklinik sayısı ise 938. Şimdiden hayırlı olsun" dedi.