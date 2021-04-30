Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Antalya'da İl Değerlendirme Toplantısı sonrası açıklama yaptı: (3) - Son Dakika

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Antalya'da İl Değerlendirme Toplantısı sonrası açıklama yaptı: (3)

30.04.2021 19:45
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Antalya'da İl Değerlendirme Toplantısı sonrası açıklama yaptı: (3), System.String[]

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hindistan varyantı görülen 5 vakanın ciddi sorunlarının olmadığını, ayakta takip edildiklerini belirterek, "Bu varyant yeni bir varyant olduğu için yakın takibe alıyoruz.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hindistan varyantı görülen 5 vakanın ciddi sorunlarının olmadığını, ayakta takip edildiklerini belirterek, "Bu varyant yeni bir varyant olduğu için yakın takibe alıyoruz." dedi.

Koca, Antalya İl Değerlendirme Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, Sputnik V aşısıyla ilgili sözleşmenin iki gün önce imzalandığını söyledi.

Bugün acil kullanım onayının Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından verildiğini dile getiren Koca, sözleşme gereği 6 aylık zaman diliminde 50 milyon doz aşının Türkiye'ye gelmesinin planlandığını, mayıs ayından itibaren bu aşıların ilk etabının geleceğini bildirdi.

Koca, bir hafta 10 gün içinde hangi takvimle ne kadar aşının geleceği konusunun netleşeceğini, bu bilginin de kamuoyuyla paylaşılacağını ifade etti.

Bakan Koca, gazetecilerin Türkiye'de mutasyon virüslerinin ne aşamada olduğu yönündeki sorusuna karşılık, mutasyonla ilgili ağırlıklı olarak İngiliz varyantının görüldüğünü söyledi.

Bunun dışında Güney Afrika ve Brezilya varyantının da görüldüğünü belirten Koca, şöyle devam etti:

"En son Hindistan varyantı olarak bilinen bir varyantın 5 vakada görüldüğünü ifade etmiştim. Bu sayıda bir artış söz konusu değil. Bizim gördüğümüz şöyle bir durum var, mutasyonla birlikte İngiliz varyantında yüzde 70 oranında bulaşıcılığın arttığını biliyoruz. Genel anlamda virülansın azalmadığını biliyoruz. Hatta yer yer daha da arttığını belirten çalışmalar da var. Hindistan varyantını gördüğümüz 5 vakada ciddi sorunların olmadığını, ayakta takip edildiklerini söyleyebilirim. Bu varyant yeni bir varyant olduğu için yakın takibe alıyoruz."

Aşı tedariğinde son durum

Bakan Koca, bir gazetecinin "Aşı tedarikiyle ilgili son durum nedir?" diye sorması üzerine, Sinovac aşısı için yapılan sözleşme gereği 100 milyon doz aşının nisan sonu itibarıyla gelmesi gerektiğini ancak aşının üretildiği ülkenin öncelikle kendi vatandaşları için bunu kullanmak istemesinden dolayı bu miktarın gelmediğini söyledi.

Tedarikte olumlu gelişmeler olduğunu belirten Koca, "Özellikle tedarikte yaşanan son günlerde olumlu gelişmelerle sevkiyatın da önümüzdeki günler tekrar başlayabileceğini buradan söylemek istiyorum. Yani nisan ayında bu anlamda bir sevkiyatın olmadığını ama mayıs ayında tedarikle ilgili olumlu gelişmelerle birlikte sevk durumunun başlayacağını, önümüzdeki günler bir hafta, on gün içinde bunu da netleştirip kamuoyuna bu bilgiyi vermiş oluruz." diye konuştu.

Koca, BioNTech aşısıyla ilgili görüşmelerin de sürdüğünü dile getirerek şunları ifade etti:

"Dün Uğur hocayla tekrar görüştüğümde mayıs ayı için 1 milyon doz daha aşının geleceğini, haziran ayı için de 30 milyon doz aşı için sorun olmadığını, bu miktarı da özellikle Uğur Hoca artırma noktasında gayret içinde. Gelecek hafta salı ya da çarşamba günü bu konuyu netleştirmiş olacağız. BioNTech için daha önce 30 milyon dozluk bir anlaşmaydı. Yeni dönemde 30 milyon doz anlaşmayı 90 milyon doza çıkarmış oluyoruz. Önümüzdeki yaz dönemi itibarıyla 90 milyon dozun erken dönemde, yazdan önce gelmesi için yoğun gayret içindeyiz."

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek, Bakan Koca'ya teşekkür etti

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de Kovid-19 tedavisi gördüğü süreçte kendisiyle yakından ilgilenen Bakan Koca ve sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Yaşadığı rahatsızlığın kendilerine ders olduğunu söyleyen Böcek, "Biz sürekli vatandaşlarımızın sosyal mesafeyi korumalarını öneriyorduk. Sayın Bakanımız talimatlarını hep veriyordu. Biz de gerekli çalışmaları o şekilde yapıyorduk. Kendimiz hasta olduk ancak şükürler olsun bugüne geldik. Bu süreçler geçti. İnşallah bütün vatandaşlarımıza sağlıklı, güzel günler diliyoruz. " dedi.

Toplantıya, Antalya Valisi Ersin Yazıcı, AK Parti Antalya milletvekilleri Kemal Çelik ve Tuba Vural Çokal da katıldı.

(Bitti)

Fahrettin Koca, Antalya, Mayıs, India, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Antalya'da İl Değerlendirme Toplantısı sonrası açıklama yaptı: (3) - Son Dakika


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