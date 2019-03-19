Son Dakika Haberleri: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Aşıyla İlgili Bir Ekip İki Hafta Önce Küba'ya Gitmişti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Aşıyla İlgili Bir Ekip İki Hafta Önce Küba'ya Gitmişti.

57 dakika önce

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Aşıyla ilgili bir ekip iki hafta önce Küba'ya gitmişti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca:
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Aşıyla ilgili bir ekip iki hafta önce Küba'ya gitmişti. Şu an yine bir geniş ekibimiz Güney Kore'de araştırma, çalışma ve görüşmeleri yapmak üzere gitmiş oldular."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 06:17 Kaynak: AA

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