Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Aytaç Yalman'ın vefatına ilişkin açıklama - Son Dakika
Son Dakika Politika Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Aytaç Yalman'ın vefatına ilişkin açıklama - Son Dakika

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Aytaç Yalman'ın vefatına ilişkin açıklama

6 saat önce

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Aytaç Yalman'ın vefatına ilişkin olarak, "KOAH tanısı ile takip edilen bir hastamız.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Aytaç Yalman'ın vefatına ilişkin açıklama, System.String[]

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Aytaç Yalman'ın vefatına ilişkin olarak, "KOAH tanısı ile takip edilen bir hastamız. Yaklaşık altı saat sonra da ex kabul ediliyor. O dönemde yapılan test negatif çıkıyor. Fakat klinik bulgusu KOAH olmasına rağmen 'şüpheli olabilir' düşüncesiyle çevresi taranıyor. Bu tarama sürecinde eşi dahil pozitif çıkanlar oldu" dedi.


Sağlık Bakanı Koca, TBMM Genel Kurulu'nda milletvekillerinin sorularını cevapladı. Bakan Koca, umreden gelen vatandaşlarla ilgili olarak, "Biz bu dönemde personelimizi koruma noktasında maskelerini verdik. Bu süreçte kendilerini koruma altına almamış olanlar varsa 14 gün kuralını uygularız" ifadelerini kullandı.


Sağlık personelinin atanmasına ilişkin olarak Bakan Koca, 2020 yılı için hizmetli ve yardımcı sağlık personeli çalışma yaptıklarını ifade etti. KİT'lerin yeterli olup olmadığına ilişkin soruya Koca, "Elimizdeki kitler kendi ürettiğimiz kit. Çalışılan kit 75 dakikaya kadar inebilir oldu. Bütün fikri, mülkiyet hakları Bakanlık'ta. Şu an elimizde 115 bin kit var. Ayda 1 milyon en az üretebilir kapasitede, istediğimiz takdirde 2 milyon kite de çıkabilir. Kit sorunumuz yok" şeklinde konuştu.


Bakan Koca, süreçte şüpheli sayısının artacağına dikkat çekerek, bulaşıcılığını önlenmesi gerektiğini ifade etti. Koca, "Bulaşıcılıkla ilgili yoğun bir çalışma içindeyiz. Hem test hem vaka sayısı giderek daha da artabilir" diye konuştu.


Bakan Koca, Aytaç Yalman'ın vefatına ilişkin olarak, "4 gün önce bizim eski GATA denilen hastanemize müracaat ediliyor. Gelir gelmez entübe ediliyor. Daha önce KOAH tanısı ile takip edilen bir hastamız. Yaklaşık altı saat sonra da ex kabul ediliyor. O dönemde yapılan test negatif çıkıyor. Fakat klinik bulgusu KOAH olmasına rağmen 'şüpheli olabilir' düşüncesiyle çevresi taranıyor. Bu tarama sürecinde eşi dahil pozitif çıkanlar oldu. Eşi ve yakınlarında çıkması sebebiyle korona virüs olabilir diye yorumladılar. Bu anlamda hayatını kaybeden sayısı üç oldu" dedi.


Bakan Koca şöyle devam etti:


"Hızlı antijen kiti yarın sabah itibaren teslimi yapılacak, 15 dakikada hızlı sonuç verebilen kitleri daha yaygın 81 ilimizde testi yapmak istiyoruz. Tarama ve testleri yoğunlaştırmış olacağız." - ANKARA

Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 06:18 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Monaco Prensi II. Albert'in koronavirüs testi pozitif çıktı
Meclis Genel Kurulu'nda koronavirüs önlemi için koltuklar boş bırakıldı Koronavirüsten şüphelenen örnek vatandaşın sergilediği hareket, kameralara yansıdı Sağlık Bakanı Koca, sağlıkçılar için "3 gün alkışlayalım" çağrısı yaptı
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 3'e yükseldi Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 3'e yükseldi         
16:46
İran'da 3 yaşındaki çocukta koronavirüs görüldü İran'da 3 yaşındaki çocukta koronavirüs görüldü         
16:18
Koronavirüs nedeniyle Playboy dergisinin basılı yayını durduruldu Koronavirüs nedeniyle Playboy dergisinin basılı yayını durduruldu         
15:40
Koronavirüs tedbirleri kapsamında Payitaht Abdülhamid dizisinin çekimleri durduruldu Koronavirüs tedbirleri kapsamında Payitaht Abdülhamid dizisinin çekimleri durduruldu         
15:01
Son dakika: Sağlık Bakanı: Hızlı tanı kitlerini devreye sokacağız Son dakika: Sağlık Bakanı: Hızlı tanı kitlerini devreye sokacağız         
14:25
Zayıflama Uzmanı Meltem Şarkışlalı, koronavirüs sebebiyle evde kalanlara özel beslenme programı ve tarifler verdi Zayıflama Uzmanı Meltem Şarkışlalı, koronavirüs sebebiyle evde kalanlara özel beslenme programı ve tarifler verdi         
14:04
Hearts Kulübü, koronavirüs nedeniyle maaşları yüzde 50 düşürecek Hearts Kulübü, koronavirüs nedeniyle maaşları yüzde 50 düşürecek         
13:40
Altay'dan Yalçın Koşukavak açıklaması: Fenerbahçe, hocamızı futbol aklı olarak düşündü Altay'dan Yalçın Koşukavak açıklaması: Fenerbahçe, hocamızı futbol aklı olarak düşündü         
13:24
Jorge Jesus'un ikinci koronavirüs test sonucu negatif çıktı Jorge Jesus'un ikinci koronavirüs test sonucu negatif çıktı         
12:48
Son Dakika: Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: Futbol, Basketbol ve Voleybol Federasyonlarıyla maçların sürecini değerlendireceğiz Son Dakika: Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: Futbol, Basketbol ve Voleybol Federasyonlarıyla maçların sürecini değerlendireceğiz         
12:00
Beş büyük ligin, koronavirüs nedeniyle maddi kaybı 4 milyar euroya ulaştı Beş büyük ligin, koronavirüs nedeniyle maddi kaybı 4 milyar euroya ulaştı         
11:40
G.Saray, F.Bahçe ve Beşiktaş, koronavirüs sebebiyle mağazalarını geçici olarak kapattı G.Saray, F.Bahçe ve Beşiktaş, koronavirüs sebebiyle mağazalarını geçici olarak kapattı         
10:56
Koronavirüs sebebiyle evlerine stok yapan vatandaşlar, derin dondurucu satışlarını artırdı Koronavirüs sebebiyle evlerine stok yapan vatandaşlar, derin dondurucu satışlarını artırdı         
10:55
Wouter Ter Maat: Kız arkadaşım karantinada, ülkeme dönemem diye korkuyorum Wouter Ter Maat: Kız arkadaşım karantinada, ülkeme dönemem diye korkuyorum         
10:16
TFF Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Erdem: Spor müsabakaları üç hafta tehir edilmeli TFF Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Erdem: Spor müsabakaları üç hafta tehir edilmeli         
09:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2020 00:58:03. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Aytaç Yalman'ın vefatına ilişkin açıklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]