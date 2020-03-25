Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bakanlığa alınacak 32 bin personele ilişkin ayrıntıları açıkladı. - Son Dakika

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca , Bakanlığa alınacak 32 bin personele ilişkin ayrıntıları açıkladı.

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Bakan Koca, gündeme oturan "kit ihracatı" tartışmalarına son noktayı koydu: Çin'den getirilenlerle aynı kitler değil

Son Dakika: 32 bin sağlık personeli alımı için başvuru tarihleri belli oldu