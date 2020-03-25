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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bakanlığa alınacak 32 bin personele ilişkin ayrıntıları açıkladı
6 saat önce
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bakanlığa alınacak 32 bin personele ilişkin ayrıntıları açıkladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bakanlığa alınacak 32 bin personele ilişkin ayrıntıları açıkladı.
Bakanlığa, 11 bini hemşire 1600'ü ebe, 4687'si sağlık teknisyeni olmak üzere 18 bin sözleşmeli sağlık personeli ile 14 bin sürekli işçi alınacak.
Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 03:32
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