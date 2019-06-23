Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Bakanlık olarak, 'Oy kullanabilecek hastalarımızın taşınması...
35 dakika önce
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Bakanlık olarak, 'Oy kullanabilecek hastalarımızın taşınması planlandı'. Bu çerçevede bugün 3 binin üzerinde sağlık personelimiz çalışmaktadır" -" Özgür seçimler demokrasimizin güvencesidir"
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 12:22 Kaynak: İHA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Bakanlık olarak, 'Oy kullanabilecek hastalarımızın taşınması planlandı'. Bu çerçevede bugün 3 binin üzerinde sağlık personelimiz çalışmaktadır"
-" Özgür seçimler demokrasimizin güvencesidir"
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