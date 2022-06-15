Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bakanlık Önünde Eylem Yapan Ambulans Şoförü ile Görüştü - Son Dakika
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bakanlık Önünde Eylem Yapan Ambulans Şoförü ile Görüştü

15.06.2022 11:29
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bakanlık Önünde Eylem Yapan Ambulans Şoförü ile Görüştü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün Sağlık Bakanlığı önüne 112 ambulansıyla gelerek kendisini araç içerisine kilitleyen sağlık çalışanı ile görüştü. Koca, “Hasta nakil aracıyla naklini yaptığı hastanın Ankara Şehir Hastanesi Aciline yatışını sağladıktan 2,5 saat sonra, aracıyla Bakanlık binası önüne park edişinden başladık, çok şey konuştuk. Ama bazı şeyler konuşulduğu yerde kalmalı” dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün Sağlık Bakanlığı önüne 112 ambulansıyla gelerek kendisini araç içerisine kilitleyen sağlık çalışanı ile görüştü. Koca, "Hasta nakil aracıyla naklini yaptığı hastanın Ankara Şehir Hastanesi Aciline yatışını sağladıktan 2,5 saat sonra, aracıyla Bakanlık binası önüne park edişinden başladık, çok şey konuştuk. Ama bazı şeyler konuşulduğu yerde kalmalı" dedi.

Sağlık Bakanı Koca, dün Sağlık Bakanlığı önüne gelerek kullandığı 112 ambulansı ile sirenleri açarak protesto eylemi yapan sağlık çalışanıyla görüştü. Koca, sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

"Şoför arkadaşımız arzusu üzerine misafirim oldu. Hasta nakil aracıyla naklini yaptığı hastanın Ankara Şehir Hastanesi Aciline yatışını sağladıktan 2,5 saat sonra, aracıyla Bakanlık binası önüne park edişinden başladık, çok şey konuştuk. Ama bazı şeyler konuşulduğu yerde kalmalı."

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bakanlık Önünde Eylem Yapan Ambulans Şoförü ile Görüştü - Son Dakika

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