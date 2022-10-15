Bakan Koca, 41 kişinin hayatını kaybettiği maden kazasında yaralıların son durumunu açıkladı: 5'inin durumu ciddi - Son Dakika
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Bakan Koca, 41 kişinin hayatını kaybettiği maden kazasında yaralıların son durumunu açıkladı: 5'inin durumu ciddi

15.10.2022 20:31

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bartın'daki 41 kişinin hayatını kaybettiği maden ocağı patlamasından yaralı olarak kurtarılan madencilerin son durumuna dair açıklamada bulundu. Bakan Koca, "Bartın'da 3 hastamız var. Genel durumları iyi. 2-3 gün içinde taburcu edebiliriz. İstanbul'da 6 hastamız var. 5'inin durumu ciddi. Dün bir hastamızın kalbi durdu, müdahaleyle tekrar hayata döndürüldü" dedi.

Bartın'da dün akşam saat 18.00 sularında Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü'ne bağlı maden ocağında patlama meydana geldi.

CAN KAYBI 41 OLDU

Öğle saatlerinde programlarını iptal edip Bartın'a giden Cumhurbaşkanı Erdoğan bölgedeki incelemelerinin ardından konuşma yaptı. Erdoğan açıklamasında bir madencinin daha cansız bedenini ulaşıldığını belirterek, "Merhumlarımızın sayısı 41 oldu, çok yönlü soruşturma başlatıldı" dedi.

BAKAN KOCA'DAN YARALI MADENCİLERİ ZİYARET

Bakan Koca, Amasra'da meydana gelen maden patlamasında yaralanan ve ambulans uçakla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesine sevk edilen yaralı madencileri ziyaret etti. Ziyaretin ardından hastane önünde açıklama yapan Koca, maden patlamasında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi. Koca, "Bartın'da şu an takip edilen 3 hastamız var. Genel durumları iyi, solunum cihazına bağlı olan bir hastamız yok. Zannediyorum 2 veya 3 gün içinde taburcu edebiliriz." dedi.

Bakan Koca, 41 kişinin can verdiği maden kazasına ilişkin yaralıların son durumunu paylaştı: 5'inin durumu ciddi

"6 HASTADAN 5'İNİN DURUMU CİDDİ"

Patlama bölgesinden 5'i yanık, 1'i ise karbonmonoksit zehirlenmesi teşhisiyle 6 hastanın ambulans uçakla en geniş imkanlara sahip olan merkeze getirildiğini ifade eden Koca, şöyle konuştu: "Biraz önce hastalarımızı ziyaret ettim. Her biriyle ilgili arkadaşlarımızla birlikte değerlendirmeleri yaptık. Devamında da yakınlarına bilgi verdik. 6 hastamızın 5'inin durumları ciddi. 5'i de solunum cihazına bağlı ve yanık yüzdeleri yüzde 65 ila 85 arasında değişmekte. Hatta bir hastamız dün nakli yapılırken hastanemize aldığımızda arrest dediğimiz, kalbinin durduğu ve canlandırma ile geri dönen bir hastamızdı. O hastamızın düne göre durumunun daha iyi olduğunu söyleyebiliriz ama ciddiyetini korumaya devam ediyor. Yanık hastalarının durumlarının yani 5 hastanın durumlarının ciddi olduğunu, özellikle ilk 4 günün kritik olduğunu, bütün arkadaşlarımızın yanık merkezinde, yoğun bakım ünitesinde ilgili branşlarla birlikte hassasiyetle takip ettiklerini söyleyebilirim."

Bakan Koca, 41 kişinin can verdiği maden kazasına ilişkin yaralıların son durumunu paylaştı: 5'inin durumu ciddi

"3-4 GÜN YAKIN TAKİPLE SEYİRLERİNİ GÖRMEMİZ GEREKECEK"

Koca, hastaların hassasiyetle kontrol edildiğini kaydederek, "Ben de yakından takip ediyorum, Cumhurbaşkanımız da özellikle her hastamızı yakından takip ediyor ve bu anlamda bilgi almakta. Önümüzdeki 3-4 gün biraz daha yakın takiple seyirlerini görmemiz gerekecek." diye konuştu.

Karbonmonoksit zehirlenmesi olan hastanın solunum cihazına bağlı olmadığı bilgisini veren Bakan Koca, "Genel durumu daha iyi. Kendisiyle hatta konuştuk ama önümüzdeki 3-4 gün yüksek basınçlı oksijen tedavisine cevabı ile, dün bir kez yapıldı. Bugün durumu daha iyi." diye konuştu.

Bakan Koca, 41 kişinin can verdiği maden kazasına ilişkin yaralıların son durumunu paylaştı: 5'inin durumu ciddi

BAKAN DÖNMEZ: İLK BELİRLEMELERE GÖRE GRİZU PATLAMASI

Dün akşam patlamanın nedenine ilişkin açıklama yapan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ise, "Havalandırma tertibatı sağlıklı olarak çalışıyor, kısmı göçükler var. İlk değerlendirmeye göre grizu patlaması oldu. Bütün arama kurtarma ekipleri görev başında, herhangi bir eksiklik yok. İçeride bir devam eden yangın yok. Ama olumsuz bir şey gelişir, anında müdahale etmek icap eder, o maksatla bulunduruluyor. Şu anda net bir netice yok. Biraz önce ifade ettim, ilk değerlendirmeler grizu patlaması şeklinde" şeklinde konuştu.

CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI SORUŞTURMA BAŞLATTI

Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı da patlamayla ilgili harekete geçti. Savcılık tarafından patlamaya ilişkin soruşturma başlatılırken, 3 savcıya görevlendirme yapıldı.

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SON DAKİKA: Bakan Koca, 41 kişinin hayatını kaybettiği maden kazasında yaralıların son durumunu açıkladı: 5'inin durumu ciddi - Son Dakika
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