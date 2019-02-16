Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Belediyelerin Hastane Hizmeti Verebilirliği Uygun Bir Yaklaşım Tarzı...
51 dakika önce
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Belediyelerin hastane hizmeti verebilirliği uygun bir yaklaşım tarzı değil"KARABÜK - Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, belediyelerin hastane hizmeti vermesinin uygun bir yaklaşım tarzı olmadığını ifade etti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Belediyelerin hastane hizmeti verebilirliği uygun bir yaklaşım tarzı değil"
KARABÜK - Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, belediyelerin hastane hizmeti vermesinin uygun bir yaklaşım tarzı olmadığını ifade etti.
Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'nin yanı sıra sağlık tesislerinin açılışının ardından kent merkezinde esnaf ziyaretinde bulundu. Bakan Koca, 5000 Evler Semt Polikliniğinin acil servisinin açılışını yaptıktan sonra Safranbolu
'da esnaf ziyaretinde bulundu.
Gazetecilerin belediyelerin hastane hizmeti vermesi konusundaki sorularını yanıtlayan Koca, "Belediyelerin hastane hizmeti verebilirliği biliyorsunuz çok uygun bir gördüğümüz yaklaşım tarzı değil. Nadir örnekleri var. Bu nadir örnekleri de biz bakanlık bünyesi hizmetinde devam ettirme taraftarıyız. bundan böyle sağlık hizmetini verebilecek olan Sağlık bakanlığı olsun istiyoruz. Bu çerçevede hareket etmek istiyoruz. Sonuçta belediyeler de olsa eskidense izin almak durumundaydı. Ama biz izin almış bir iki örneğin devamından yana değiliz" diye ifade etti.
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Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 11:56 Kaynak: İHA
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