Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Bilim Kurulumuz AVM girişlerinde ateş ölçümü yapılmasını, ateşi...
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Bilim Kurulumuz AVM girişlerinde ateş ölçümü yapılmasını, ateşi yüksek veya hasta görünümlü kişilerin içeri alınmamasını tavsiye etmektedir"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Bilim Kurulumuz AVM girişlerinde ateş ölçümü yapılmasını, ateşi yüksek veya hasta görünümlü kişilerin içeri alınmamasını tavsiye etmektedir"
Haber Yayın Tarihi: 03.06.2020 08:53 Kaynak: İHA
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