Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bilkent'te Sağlığa Odaklanmış Bir Teknokent Yapısı Oluşturulacak.
10 dakika önce
IHAAW115452-SIY/12-03-2019- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bilkent'te sağlığa odaklanmış bir teknokent yapısı oluşturulacak.
IHAAW115452-SIY/12-03-2019
- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bilkent'te sağlığa odaklanmış bir teknokent yapısı oluşturulacak. Ar-Ge ve üretimi sağlayan, bin dönümden aşağı olmayan bir yapı olacak" dedi. 12.03.2019 11: 54: 52 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 12:00 Kaynak: İHA
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