Son Dakika Haberleri: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bilkent'te Sağlığa Odaklanmış Bir Teknokent Yapısı Oluşturulacak.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bilkent'te Sağlığa Odaklanmış Bir Teknokent Yapısı Oluşturulacak.

10 dakika önce

IHAAW115452-SIY/12-03-2019- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bilkent'te sağlığa odaklanmış bir teknokent yapısı oluşturulacak.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca,
IHAAW115452-SIY/12-03-2019

- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bilkent'te sağlığa odaklanmış bir teknokent yapısı oluşturulacak. Ar-Ge ve üretimi sağlayan, bin dönümden aşağı olmayan bir yapı olacak" dedi. 12.03.2019 11: 54: 52 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 12:00 Kaynak: İHA

Politika
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