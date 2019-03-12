Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bilkent'te Sağlığa Odaklanmış Bir Teknokent Yapısı Oluşturulacak.

IHAAW115452-SIY/12-03-2019- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bilkent'te sağlığa odaklanmış bir teknokent yapısı oluşturulacak.

IHAAW115452-SIY/12-03-2019



- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bilkent'te sağlığa odaklanmış bir teknokent yapısı oluşturulacak. Ar-Ge ve üretimi sağlayan, bin dönümden aşağı olmayan bir yapı olacak" dedi. 12.03.2019 11: 54: 52 TSI

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