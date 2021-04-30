Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "BioNTech ve Sinovac aşısı olarak 6 milyon doz aşımız var, kullanılmak üzere hazırda. 23 milyona yakın doz aşı yapıldı." - Son Dakika

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "BioNTech ve Sinovac aşısı olarak 6 milyon doz aşımız var, kullanılmak üzere hazırda. 23 milyona yakın doz aşı yapıldı."
30.04.2021 18:29
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "BioNTech ve Sinovac aşısı olarak 6 milyon doz aşımız var, kullanılmak üzere hazırda.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "BioNTech ve Sinovac aşısı olarak 6 milyon doz aşımız var, kullanılmak üzere hazırda. 23 milyona yakın doz aşı yapıldı."
Fahrettin Koca, Güncel, Son Dakika
Kaynak: AA
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