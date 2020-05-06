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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Bu hafta ilk kez iyileşen hasta sayımız, mevcut korona virüs hasta...
7 saat önce
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Bu hafta ilk kez iyileşen hasta sayımız, mevcut korona virüs hasta sayımızı aştı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Bu hafta ilk kez iyileşen hasta sayımız, mevcut korona virüs hasta sayımızı aştı. Artık salgın döneminde güncel politika ve değişikliklere gidebiliriz."
Haber Yayın Tarihi: 06.05.2020 06:45 Kaynak: İHA
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