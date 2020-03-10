Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Bu salgının şu anda Türkiye'de olma ihtimali çok yüksek" - Son Dakika
Son Dakika Politika Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: 'Bu salgının şu anda Türkiye'de olma ihtimali çok yüksek' - Son Dakika

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Bu salgının şu anda Türkiye'de olma ihtimali çok yüksek"

6 saat önce

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Bu salgının şu anda Türkiye'de olma ihtimali çok yüksek" "Avrupa tedbirlerini almakta geç kalıyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Bu salgının şu anda Türkiye'de olma ihtimali çok yüksek"

"Avrupa tedbirlerini almakta geç kalıyor. İtalya büyük bir sorun yaşıyor, Almanya önümüzdeki günlerde daha büyük bir sorun yaşayacak"

"Şu an bile tahlil yapılırken çıkabilir. Alıştırmak için söylemediğimden emin olun."

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Bu salgının şu anda Türkiye'de olma ihtimali çok yüksek

Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 07:07 Kaynak: İHA
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