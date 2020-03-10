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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Bu salgının şu anda Türkiye'de olma ihtimali çok yüksek"
6 saat önce
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Bu salgının şu anda Türkiye'de olma ihtimali çok yüksek" "Avrupa tedbirlerini almakta geç kalıyor.
Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 07:07 Kaynak: İHA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Bu salgının şu anda Türkiye'de olma ihtimali çok yüksek"
"Avrupa tedbirlerini almakta geç kalıyor. İtalya büyük bir sorun yaşıyor, Almanya önümüzdeki günlerde daha büyük bir sorun yaşayacak"
"Şu an bile tahlil yapılırken çıkabilir. Alıştırmak için söylemediğimden emin olun."
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