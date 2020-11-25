Sağlık Bakanı Fahrettin Koca , bugün 28 bin 351 kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Son Dakika › Güncel › Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün 28 bin 351 kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı. - Son Dakika

Maradona, bir başka futbol efsanesi George Best ile aynı gün vefat etti