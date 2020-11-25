Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün 28 bin 351 kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı. - Son Dakika

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün 28 bin 351 kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.
25.11.2020 20:41
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün 28 bin 351 kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün 28 bin 351 kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.
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