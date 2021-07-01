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Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar - Son Dakika

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

01.07.2021 23:17
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar, System.String[]

Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz aşı miktarı saat 23.01 itibarıyla 50 milyon 747 bin 266'ya ulaştı.

Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz aşı miktarı saat 23.01 itibarıyla 50 milyon 747 bin 266'ya ulaştı.

Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, 1 Temmuz saat 23.01 itibarıyla uygulanan birinci, ikinci ve üçüncü doz aşı sayısı 50 milyon 747 bin 266 olarak gerçekleşti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bugün 50 milyon doz aşının geçilmesine dikkati çekerek, "En az bir doz aşısı yapılan kişi sayısı 35 milyondan fazla, 18 yaş ve üzeri nüfusumuzun yüzde 57 kadarı aşılanmış durumda. Bayrama kadar hedefimiz yüzde 70. Aşı ihmale gelmez. Aşımızı yaptırmaya öncelik tanıyalım." ifadelerini kullandı.

5 bin 288 kişinin testi pozitif çıktı, 42 kişi hayatını kaybetti

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 225 bin 537 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 288 kişinin testi pozitif çıktı, 42 kişi hayatını kaybetti, hasta sayısı ise 462 olarak kayıtlarda yer aldı.

Ağır hasta sayısı 706 oldu, 6 bin 219 kişinin Kovid-19 tedavisi veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 300 bin 504'e yükseldi.

Test sayısı 61 milyon 12 bin 512'ye ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 430 bin 940, vefat sayısı da 49 bin 774 oldu.

Normal hayata dönüşte yeni dönem başladı

Kovid-19 ile mücadele kapsamında belirlenen bazı tedbirlerin uygulanması, kademeli normalleşme sürecinin üçüncü etabının saat 05.00 itibarıyla başlamasıyla sona erdi.

Böylece, pazartesi-cumartesi günleri saat 22.00'den sabah 05.00'e kadar olan ve pazarları ise tam gün uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması ile sınırlama süresince uygulanan şehirler arası seyahat kısıtlaması sona erdi.

Tüm iş yerleri, ruhsatlarındaki faaliyet konusuna göre ilgili idare tarafından belirlenen açılış­ kapanış saatleri çerçevesinde faaliyet göstermeye başlayabilecek.

Kapalı yüzme havuzları hizmet verebilecek.

Şehir içi veya şehirler arası tüm toplu taşıma araçlarındaki yolcu sayısı sınırlandırmasına son verildi. Ayakta yolcu taşımak serbest hale geldi. 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile 18 yaş altı gençler ve çocukların şehir içi toplu taşıma araçlarını saat sınırlaması olmaksızın kullanabilmesi mümkün oldu.

Kamu kurum ve kuruluşlarında uygulanan 10.00­-16.00 mesai uygulaması sona erdi ve normal mesai düzenine geri dönüldü.

Sünnet, nişan ve kına gibi etkinlikler serbest oldu.

Piknik ve mesire alanlarında mangal yakmak serbest hale geldi.

Sağlık Bakanlığı salgın yönetimi ve çalışma rehberini güncelledi

Sağlık Bakanlığı Bilimsel Danışma Kurulu, Kovid-19 rehberinin, "Salgın Yönetimi ve Çalışma" bölümünü normalleşme sürecine göre güncelledi.

Güncellemeye göre, Kovid-19 ile mücadele kapsamında AVM, berber, kuaför, güzellik salonu, kırtasiye ve benzeri tüm iş yerlerinde, daha önce 1 metre olarak belirlenen sosyal mesafenin 2 metreden fazla olması önerildi.

Bu tip iş yerlerinde kişilerle maskesiz daha önce 15 dakika olan "yakın temas süresi" 10 dakikaya indirildi.

HES kodu kontrolü, yeme-içme hizmeti sunan tüm işletmeler, spor salonları, halı saha gibi tesislere girişte de uygulanacak.

Sağlık çalışanları ile 50 yaş üstü 3'üncü doz aşıları için sağlık kuruluşlarına başvurdu

Sağlık çalışanları ile 50 yaş üstündeki vatandaşlar, yurt genelinde 3'üncü doz Kovid-19 aşılarını yaptırmaya başladı.

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

COVIRAN Bereket, Fahrettin Koca, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar - Son Dakika


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