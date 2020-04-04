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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Bugüne kadar yapılan 161.380 testin %12,18'i son 24 saat içinde...
6 saat önce
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Bugüne kadar yapılan 161.380 testin %12,18'i son 24 saat içinde gerçekleşti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Bugüne kadar yapılan 161.380 testin %12,18'i son 24 saat içinde gerçekleşti. İyileşen hasta sayımızda önemli artış oldu. Dün toplam 484 olan iyileşen hasta sayımız bugün 786'ya ulaştı. Virüs gücünü temas ortamından alıyor. Virüse bu fırsatı tanımayalım." - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 04.04.2020 08:30 Kaynak: İHA
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