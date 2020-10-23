Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bursa'da soruları yanıtladı: (2) - Son Dakika

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Şu an dünyada görülen Kovid-19 vakasının yarısı, yüzde 50'si Avrupa'da. Avrupa şu an pandeminin merkezi olmuş durumda. Önümüzdeki haftalar bu daha da giderek artmış olacak." dedi.

Bakan Koca, Bursa Şehir Hastanesinde düzenlediği basın toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Okullarda devam eden yüz yüze eğitimin son durumuyla ilgili soru üzerine Bakan Koca, "Okullarla ilgili şu ana kadar ciddi bir salgına sebep olacak, artırabilecek bir durumun olmadığını söyleyebilirim. Okula gitmeyen çocukların yaş grubu ile okula devam eden çocukların yaş grubunu kıyasladığımızda, okula giden çocukların yaş grubunu, gitmeyenlerin yaş grubuna göre yani evde kalan veya okula gitmeyenlere göre yüzde 3 hatta 4 oranında düşük olduğunu görüyoruz ama bu önümüzdeki haftalar benzer şekilde devam edecek mi bilmiyoruz." ifadelerini kullandı.

Koca, yüz yüze eğitime kademelendirilerek geçişin planlandığını hatırlattı.

2 Kasım'dan itibaren 5 ve 9. sınıfların da yüz yüze eğitime başlayacağını dile getiren Koca, şöyle devam etti:

"Eğer aynı şekilde devam eder, belirgin bir artış olduğunu görmezsek o durumda kademeli olarak diğer sınıflara da geçilebilir. Şu son iki hafta olan artışı görüyoruz. Bu artışın bazı illerde daha belirgin olduğunu görüyoruz, özellikle batı illerinde İstanbul başta olmak üzere. Önümüzdeki iki veya üç hafta içinde elde edeceğimiz sonuçlarla birlikte bir değerlendirme yapma durumumuz söz konusu olur. Onu da zaten açıklamış oluruz ama şu an salgını artırabilecek bu anlamda ciddi bir durum olmadığını rahatlıkla söyleyebilirim."

"Sokağa çıkma yasağı gibi bir durumu düşünmüyoruz"

Koca, yurt genelinde ya da il bazında herhangi bir kısıtlamanın gündemde olup olmadığı sorusunu da cevapladı.

"Özellikle sokağa çıkma yasağı gibi bir durumu düşünmüyoruz ama hareketliliğin artmasıyla birlikte salgının arttığını da iyi biliyoruz." diyen Koca, tedbirlere hassasiyetle uymanın son derece önemli olduğunu, kalabalık ortamlara girmekten kaçınılması gerektiğini, evlerde de özellikle ev içi bulaşın daha da arttığını gördüklerini aktardı.

Bakan Koca, şunları kaydetti:

"Evlere de mümkün mertebe dışarıdan misafir alınmamasını bu dönemde özellikle önemsiyoruz. Bunun dışında ulaşımın önemli bir kaynak olduğunu, bu çerçevede esnek çalışma hem kamuda hem özel sektörde ciddi anlamda devreye giriyor olmalı. Yani günün özellikle pik yapan iki saati var. Bu pik yapan zaman dilimlerini azaltmak gerekiyor. Azaltmanın yolu da esnek mesaiden geçer. Bunu hem özel sektör hem kamu uyguluyor olmalı. Tek başına olmaz. Bölgede İl Hıfzıssıhha Kurullarımız, valilerimizin başkanlığında bu konuda son derece yetkili. Her il bu anlamda ulaşım açısından olabilecek riski minimalize etmek için üzerine düşeni yapıyor olmalı. Bu dönemde özellikle maskenin daha çok sadece koronaya karşı değil önümüzdeki dönem viral enfeksiyonların, damlacık enfeksiyonların, üst solunum enfeksiyonlarının yoğun olacağı bir döneme giriyoruz. Maskenin bütün viral enfeksiyon veya hastalıklar için yüzde 90'a kadar önleyici olduğunu biliyoruz. Aşının yaygın yapıldığında yüzde 60'lar oranında bir koruyuculuğunu biliyoruz. Bunu söylerken aşının etkisini azaltmak için söylemiyorum."

"Avrupa şu an pandeminin merkezi olmuş durumda"

Gelecek 4-5 ayın çok önemli olduğunu vurgulayan Koca, sadece Kovid-19 değil diğer enfeksiyonlara karşı da maskenin koruyucu özelliğinin çok fazla olduğunu vurguladı. Maskenin viral yükü azaltarak aşı benzeri etki gösterdiğini anlatan Koca, sözlerini şöyle tamamladı:

"Şu dönemde mevsim olarak çocuk yaş grubunda özellikle viral enfeksiyonları, influenzayı çok yaygın görürdük. Poliklinik sayılarımız bu dönemde çok artardı. Şu an çocuk polikliniklerimizde sayının artmadığını görüyoruz ama sayının arttığı polikliniğimiz özellikle dahiliye poliklinikleri. Yani Kovid-19 hastalarının daha çok geldiği poliklinikler oluyor. O nedenle çocukluk yaş grubunda bile bu enfeksiyonu yani influenzayı görmemiş olmamızın en büyük sebeplerinden biri de maske, mesafe ve kurallara, tedbirlere uymamız olduğunu hepimiz görüyoruz. Bu mücadeleden hiç kimsenin geri kalmaya hakkı olamaz. Herkesin bu hassasiyetlere, tedbirlere uymasının önümüzdeki kış dönemi için son derece önemli olduğunu ifade etmek istiyorum. Eğer bunlar uygulanırsa, bu noktada tedbirlere sıkı sıkıya 83 milyon bir ve beraber uyma noktasında bir gayret gösterirse başka alternatif daha katı tedbirler alma durumu söz konusu olmaz.

Önümüzdeki dönem bir başka riski söylüyorum. Önümüzdeki dönem özellikle Avrupa'da bu salgın daha da giderek artmış olacak. Şu an dünyada görülen Kovid-19 vakasının yarısı, yüzde 50'si Avrupa'da. Avrupa şu an pandeminin merkezi olmuş durumda. Önümüzdeki haftalar bu daha da giderek artmış olacak. Dolayısıyla biz de bundan etkileniyor olacağız. Etkilenmemek için bu dönemi daha kolay atlatabilmenin yolu, bu tedbirlere sıkı sıkıya uymaktan geçer. Bu noktada 83 milyon vatandaşımız özellikle maske, mesafe, hijyenin, kalabalık ortamlardan kaçınmanın, evlerine de özellikle misafir, bir başka kişinin gelmesini önleme noktasında bir gayret ve yaklaşım içinde olmalıdır. Eğer olursa o durumda yeni tedbirlerin gelmeyeceğini rahatlıkla söyleyebiliriz."

(Bitti)