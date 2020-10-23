Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bursa'da soruları yanıtladı: (2) - Son Dakika

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bursa'da soruları yanıtladı: (2)

23.10.2020 21:43
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bursa'da soruları yanıtladı: (2), System.String[]

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Şu an dünyada görülen Kovid-19 vakasının yarısı, yüzde 50'si Avrupa'da.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Şu an dünyada görülen Kovid-19 vakasının yarısı, yüzde 50'si Avrupa'da. Avrupa şu an pandeminin merkezi olmuş durumda. Önümüzdeki haftalar bu daha da giderek artmış olacak." dedi.

Bakan Koca, Bursa Şehir Hastanesinde düzenlediği basın toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Okullarda devam eden yüz yüze eğitimin son durumuyla ilgili soru üzerine Bakan Koca, "Okullarla ilgili şu ana kadar ciddi bir salgına sebep olacak, artırabilecek bir durumun olmadığını söyleyebilirim. Okula gitmeyen çocukların yaş grubu ile okula devam eden çocukların yaş grubunu kıyasladığımızda, okula giden çocukların yaş grubunu, gitmeyenlerin yaş grubuna göre yani evde kalan veya okula gitmeyenlere göre yüzde 3 hatta 4 oranında düşük olduğunu görüyoruz ama bu önümüzdeki haftalar benzer şekilde devam edecek mi bilmiyoruz." ifadelerini kullandı.

Koca, yüz yüze eğitime kademelendirilerek geçişin planlandığını hatırlattı.

2 Kasım'dan itibaren 5 ve 9. sınıfların da yüz yüze eğitime başlayacağını dile getiren Koca, şöyle devam etti:

"Eğer aynı şekilde devam eder, belirgin bir artış olduğunu görmezsek o durumda kademeli olarak diğer sınıflara da geçilebilir. Şu son iki hafta olan artışı görüyoruz. Bu artışın bazı illerde daha belirgin olduğunu görüyoruz, özellikle batı illerinde İstanbul başta olmak üzere. Önümüzdeki iki veya üç hafta içinde elde edeceğimiz sonuçlarla birlikte bir değerlendirme yapma durumumuz söz konusu olur. Onu da zaten açıklamış oluruz ama şu an salgını artırabilecek bu anlamda ciddi bir durum olmadığını rahatlıkla söyleyebilirim."

"Sokağa çıkma yasağı gibi bir durumu düşünmüyoruz"

Koca, yurt genelinde ya da il bazında herhangi bir kısıtlamanın gündemde olup olmadığı sorusunu da cevapladı.

"Özellikle sokağa çıkma yasağı gibi bir durumu düşünmüyoruz ama hareketliliğin artmasıyla birlikte salgının arttığını da iyi biliyoruz." diyen Koca, tedbirlere hassasiyetle uymanın son derece önemli olduğunu, kalabalık ortamlara girmekten kaçınılması gerektiğini, evlerde de özellikle ev içi bulaşın daha da arttığını gördüklerini aktardı.

Bakan Koca, şunları kaydetti:

"Evlere de mümkün mertebe dışarıdan misafir alınmamasını bu dönemde özellikle önemsiyoruz. Bunun dışında ulaşımın önemli bir kaynak olduğunu, bu çerçevede esnek çalışma hem kamuda hem özel sektörde ciddi anlamda devreye giriyor olmalı. Yani günün özellikle pik yapan iki saati var. Bu pik yapan zaman dilimlerini azaltmak gerekiyor. Azaltmanın yolu da esnek mesaiden geçer. Bunu hem özel sektör hem kamu uyguluyor olmalı. Tek başına olmaz. Bölgede İl Hıfzıssıhha Kurullarımız, valilerimizin başkanlığında bu konuda son derece yetkili. Her il bu anlamda ulaşım açısından olabilecek riski minimalize etmek için üzerine düşeni yapıyor olmalı. Bu dönemde özellikle maskenin daha çok sadece koronaya karşı değil önümüzdeki dönem viral enfeksiyonların, damlacık enfeksiyonların, üst solunum enfeksiyonlarının yoğun olacağı bir döneme giriyoruz. Maskenin bütün viral enfeksiyon veya hastalıklar için yüzde 90'a kadar önleyici olduğunu biliyoruz. Aşının yaygın yapıldığında yüzde 60'lar oranında bir koruyuculuğunu biliyoruz. Bunu söylerken aşının etkisini azaltmak için söylemiyorum."

"Avrupa şu an pandeminin merkezi olmuş durumda"

Gelecek 4-5 ayın çok önemli olduğunu vurgulayan Koca, sadece Kovid-19 değil diğer enfeksiyonlara karşı da maskenin koruyucu özelliğinin çok fazla olduğunu vurguladı. Maskenin viral yükü azaltarak aşı benzeri etki gösterdiğini anlatan Koca, sözlerini şöyle tamamladı:

"Şu dönemde mevsim olarak çocuk yaş grubunda özellikle viral enfeksiyonları, influenzayı çok yaygın görürdük. Poliklinik sayılarımız bu dönemde çok artardı. Şu an çocuk polikliniklerimizde sayının artmadığını görüyoruz ama sayının arttığı polikliniğimiz özellikle dahiliye poliklinikleri. Yani Kovid-19 hastalarının daha çok geldiği poliklinikler oluyor. O nedenle çocukluk yaş grubunda bile bu enfeksiyonu yani influenzayı görmemiş olmamızın en büyük sebeplerinden biri de maske, mesafe ve kurallara, tedbirlere uymamız olduğunu hepimiz görüyoruz. Bu mücadeleden hiç kimsenin geri kalmaya hakkı olamaz. Herkesin bu hassasiyetlere, tedbirlere uymasının önümüzdeki kış dönemi için son derece önemli olduğunu ifade etmek istiyorum. Eğer bunlar uygulanırsa, bu noktada tedbirlere sıkı sıkıya 83 milyon bir ve beraber uyma noktasında bir gayret gösterirse başka alternatif daha katı tedbirler alma durumu söz konusu olmaz.

Önümüzdeki dönem bir başka riski söylüyorum. Önümüzdeki dönem özellikle Avrupa'da bu salgın daha da giderek artmış olacak. Şu an dünyada görülen Kovid-19 vakasının yarısı, yüzde 50'si Avrupa'da. Avrupa şu an pandeminin merkezi olmuş durumda. Önümüzdeki haftalar bu daha da giderek artmış olacak. Dolayısıyla biz de bundan etkileniyor olacağız. Etkilenmemek için bu dönemi daha kolay atlatabilmenin yolu, bu tedbirlere sıkı sıkıya uymaktan geçer. Bu noktada 83 milyon vatandaşımız özellikle maske, mesafe, hijyenin, kalabalık ortamlardan kaçınmanın, evlerine de özellikle misafir, bir başka kişinin gelmesini önleme noktasında bir gayret ve yaklaşım içinde olmalıdır. Eğer olursa o durumda yeni tedbirlerin gelmeyeceğini rahatlıkla söyleyebiliriz."

(Bitti)

Fahrettin Koca, Avrupa, Bakan, Bursa, Politika, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Politika Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bursa'da soruları yanıtladı: (2) - Son Dakika


Son Dakika

Bilim Kurulu Üyesi Kara: Kışın yakın mesafede koronavirüsün bulaş riski 1-2 dakikaya iniyor Son Dakika: Türkiye'de 23 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 74 kişi hayatını kaybetti, 2165 yeni hasta tespit edildi Bakan Koca, vatandaşlara korona aşısının ne zaman yapılacağını açıkladı: Muhtemelen aralıkta 5 milyon gibi bir aşılamayı yapabiliriz Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, salgının seyriyle ilgili korkutan sözler: Riskli bir tırmanışla karşı karşıyayız Koronavirüsü ısıtarak öldüren yüz maskesi geliştirildi! Bulaş riskini sıfıra indiriyor Cephede dağılan sözde Karabağ Lideri Harutyunyan, Putin'den devreye girmesini istedi Aleyna Tilki'nin yıllar önce İstiklal Caddesi'nde türkü söylediği video ortaya çıktı Bekçi, trafikte üzerine tüfekle yürüyen kişiyi vurarak durdurdu
Hadise ve Kaan Yıldırım, ailelerinin onay vermesiyle evlilik kararı aldı Hadise ve Kaan Yıldırım, ailelerinin onay vermesiyle evlilik kararı aldı         
21:33
Koronavürüsü hafif geçirenlerle ilgili önemli bilgili: 10'uncu günden sonra bulaştırıcılık seviyeleri düşüyor Koronavürüsü hafif geçirenlerle ilgili önemli bilgili: 10'uncu günden sonra bulaştırıcılık seviyeleri düşüyor         
21:20
Spor spikeri Diletta Leotta, sosyal medya paylaşımıyla sırrını açığa çıkardı Spor spikeri Diletta Leotta, sosyal medya paylaşımıyla sırrını açığa çıkardı         
20:41
Özel eğitim kurumlarında yüz yüze eğitim 5 güne çıkarıldı Özel eğitim kurumlarında yüz yüze eğitim 5 güne çıkarıldı         
20:35
Dağlık Karabağ'daki çatışmada şehit düşen Albay Şükür Hemidov: Milli Kahraman ismini almaktan öte, o ada layık olmam gerekiyor Dağlık Karabağ'daki çatışmada şehit düşen Albay Şükür Hemidov: Milli Kahraman ismini almaktan öte, o ada layık olmam gerekiyor         
19:46
"Evde ek iş" tuzağına düşmeyin! Yüzlerce kişi mağdur oldu         
19:20
82 yıl önce kurulan Ümraniyespor, ismini değiştirdi 82 yıl önce kurulan Ümraniyespor, ismini değiştirdi         
18:43
Bakan Albayrak'tan istihdam müjdesi: Hazine ve Maliye Bakanlığı'na 5 bin personel alınacak Bakan Albayrak'tan istihdam müjdesi: Hazine ve Maliye Bakanlığı'na 5 bin personel alınacak         
17:33
15 yıldır komada olan prens, ilk kez elini oynattı 15 yıldır komada olan prens, ilk kez elini oynattı         
16:44
Bursa'da Bursa'da "damsız" girme kavgası cinayetle bitti         
16:37
Acun Ilıcalı, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisiyle Londra'da görüntülendi Acun Ilıcalı, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisiyle Londra'da görüntülendi         
16:02
Yürümekte dahi zorluk çeken 70'lik dedenin evinden 400 gram esrar çıktı Yürümekte dahi zorluk çeken 70'lik dedenin evinden 400 gram esrar çıktı         
14:52
Esir alınan Ermeni askerden olay itiraf: PKK Karabağ'da savaşıyor, askerler aylık 600 dolar maaş alıyor Esir alınan Ermeni askerden olay itiraf: PKK Karabağ'da savaşıyor, askerler aylık 600 dolar maaş alıyor         
13:53
3 gün zorlama hapis cezası alan fenomen Sinem Umaş, emniyete teslim oldu 3 gün zorlama hapis cezası alan fenomen Sinem Umaş, emniyete teslim oldu         
12:04
Eşi için aldığı cipin hasar kayıtlı olduğunu öğrenince gözü döndü, aracı bayi önünde yakmaya kalktı Eşi için aldığı cipin hasar kayıtlı olduğunu öğrenince gözü döndü, aracı bayi önünde yakmaya kalktı         
11:26
Rusları çaresiz bırakan Bayraktar SİHA'nın iki büyük sırrı Rusları çaresiz bırakan Bayraktar SİHA'nın iki büyük sırrı         
09:48
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren teklif Meclis'te kabul edildi! İşte detaylar Milyonlarca çalışanı ilgilendiren teklif Meclis'te kabul edildi! İşte detaylar         
02:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2020 21:46:55. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bursa'da soruları yanıtladı: (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei