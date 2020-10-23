Sağlık Bakanı Koca, Şehir Hastanesinde tedavi gören hastaları ziyaret etti - Son Dakika

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bursa Şehir Hastanesi'nde incelemelerde bulundu.

Bakan Koca, hastanede düzenlenecek Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Bilecik ve Yalova'yı içeren il değerlendirme toplantılarından önce, tedavi gören hastaları ziyaret etti.

Çocuklar ve gençlerle sohbet ederek "geçmiş olsun" dileğinde bulunan Koca, sağlık çalışanlarından hastanedeki genel sağlık hizmetlerine ilişkin bilgi aldı.

Bakan Koca'ya ziyareti sırasında kent protokolü de eşlik etti.