Sağlık Bakanı Fahrettin Koca:

"Büyüklerimiz evde kalarak, dışarıda maske takıp sosyal mesafeyi koruyarak tedbirlere uydu. Büyüklüklerini göstermeye devam ediyorlar. Teşekkür ederim. Onlara karşı özenli olalım. Salgını, kurallara uyarak yenebiliriz. Kurallara uymayanları nazikçe uyaranlara da teşekkür ederim."

Twitter hesabından 65 yaş üstü vatandaşın maskeli fotoğrafını "Fotoğraf temsili, teşekkür yürektendir" notuyla paylaşan Koca, şunları kaydetti:

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