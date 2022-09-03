Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronayı atlattığını duyurdu: Kaldığım yerden devam etmeye başladım - Son Dakika
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronayı atlattığını duyurdu: Kaldığım yerden devam etmeye başladım

03.09.2022 10:32

Koronavirüse yakalanan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün yaptırdığı test sonucunun negatif çıktığını açıkladı. Koca, "Programlarıma kaldığım yerden devam etmeye başladım" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, çarşamba günü yaptığı açıklama ile pozitif çıktığını açıklamış ve "Covid-19 testim 5 gün önce pozitif çıktı. Salgınla mücadele kadar önemli bulduğum 'Sağlıkta Beyaz Reform' çalışmalarını online toplantılarla sürdürüyorum. Yakında arkadaşlarımın arasında olacağım" ifadelerini kullanmıştı.

"TESTİM NEGATİF ÇIKTI"

Koca son açıklamasında ise Covid-19 testinin dün negatife döndüğünü duyurdu. Koca, konuya ilişkin bugün sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı: "Dün, Covid-19 testimin negatif çıktığı bilgisini aldım ve programlarıma kaldığım yerden devam etmeye başladım. Geçmiş olsun dileklerini ileten veya bizzat arayan tüm dostlara, dost gibi aziz vatandaşlarımıza ilgileri için teşekkür ediyorum."

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Kaynak: ANKA

Fahrettin Koca, Koronavirüs, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronayı atlattığını duyurdu: Kaldığım yerden devam etmeye başladım - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronayı atlattığını duyurdu: Kaldığım yerden devam etmeye başladım - Son Dakika
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