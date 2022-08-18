Türkiye 'nin alan olarak en büyük hastanesi olan Etlik Şehir Hastanesinin toplam yatak kapasitesinin 3 bin 724 olduğu bilgisini veren Koca, "Poliklinik sayısı ise 938. Şimdiden hayırlı olsun." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Fahrettin Koca, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bakan Koca Etlik Şehir Hastanesindeki son hazırlıkları inceledi - Son Dakika

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