Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'da yerli aşı müjdesi: 44 gönüllüye uygulandı, ciddi bir yan etki görülmedi - Son Dakika

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'da yerli aşı müjdesi: 44 gönüllüye uygulandı, ciddi bir yan etki görülmedi

23.11.2020 19:10

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yerli koronavirüs aşısına ilişkin, "TÜSEB desteğiyle Erciyes Üniversitesi'nde geliştirilen Kovid-19 aşısının Faz-1 çalışmasında 44 gönüllüye aşı uygulandı. Şu ana kadar ciddi bir yan etki görülmedi. İkinci doz aşılama 26 Kasım-14 Aralık tarihleri arasında yapılacak'' ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yerli koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Koca, şu ifadeleri kullandı: ''TÜSEB desteğiyle Erciyes Üniversitesi'nde geliştirilen Kovid-19 aşısının Faz-1 çalışmasında 44 gönüllüye aşı uygulandı. Şu ana kadar ciddi bir yan etki görülmedi. İkinci doz aşılama 26 Kasım-14 Aralık tarihleri arasında yapılacak. Güzel haberlerini vereceğim 15 aşı adayı daha var.''

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'da yerli aşı müjdesi: 44 gönüllüye uygulandı, ciddi bir yan etki görülmedi

REKTÖR DE YERLİ AŞIYA İLİŞKİN BİLGİLENDİRMEDE BULUNMUŞTU

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış da, ERÜ akademisyenleri tarafından Kovid-19'a karşı geliştirilen ERUCOV-VAC aday aşının çalışmalarına ilişkin, "Bildiğiniz gibi ERÜ'de geliştirilen Kovid-19'a karşı aşımızın Faz-1 çalışması devam etmektedir. Bugün itibariyle 44 gönüllümüzün aşı adayı dozu yapılmış oldu ve çok şükür hiçbirinde yan etki görülmedi. Bu, Faz-1 çalışmaları için çok önemli bir şey. Faz-1 çalışmasının vazgeçilmez ve en önemli parametresi güvenlik. Güvenliği bu şekilde aşmış olacağımıza inanıyorum. Tabi, 3 gün sonra ikinci doz aşılaması yapılacak."

Faz-1 çalışmalarının devam ettiğini vurgulayan Çalış, şöyle konuştu:

"Bu güvenliğin iyi geçmesi, bize, Faz-2 çalışmalarına bir an evvel geçilebileceğini gösteriyor. İnşallah Sağlık Bakanlığı ile iletişime geçeceğiz ve Faz-2'ye bir an evvel başlamak istiyoruz. Tabi ki prosedürler içerisinde bunu yapmak zorundayız. İyi Klinik Uygulama ve Araştırma Merkezi'miz dünya çapında denetlenen Faz çalışması yapılabilen Türkiye'deki tek merkez. Biz asla kaliteden taviz veremeyiz, vermeyiz de. Bu prosedüre uymak şartıyla Faz-2 çalışmalarının da bir an evvel başlayacağını da buradan müjdelemek istiyorum. Tabi ki önce Sağlık Bakanlığı ile görüştükten sonra, inşallah Faz-1 ve Faz-2 çalışmaları biter ve yerli aşımıza bir an evvel kavuşuruz, diye ümit ediyorum."

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'da yerli aşı müjdesi: 44 gönüllüye uygulandı, ciddi bir yan etki görülmedi

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Son Dakika Sağlık Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'da yerli aşı müjdesi: 44 gönüllüye uygulandı, ciddi bir yan etki görülmedi - Son Dakika


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