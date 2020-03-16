Son Dakika › Genel › Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan, Bilim Kurulu Toplantısı sonrasında açıklama - Son Dakika
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan, Bilim Kurulu Toplantısı sonrasında açıklama
6 saat önce
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan, Bilim Kurulu Toplantısı sonrasında açıklama.
Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 08:51 Kaynak: İHA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan, Bilim Kurulu Toplantısı sonrasında açıklama
Son Dakika Koronavirüs salgınında dünya çapındaki vaka ve ölüm sayısı Çin'i geçti İlahiyatçı Ali Rıza Demircan'dan tepki çeken koronavirüs sözleri Koronavirüs testi pozitif çıkan ünlü sunucu Burak Akkul, hastalığın nasıl ilerlediğini anlattı