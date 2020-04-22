Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Ebeler Haftası mesajı Açıklaması - Son Dakika

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Ebeler Haftası mesajı Açıklaması
7 saat önce
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tüm ebelerin Ebeler Haftası'nı, sağlık camiası ile anne ve babalar adına kutladığını bildirdi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tüm ebelerin Ebeler Haftası'nı, sağlık camiası ile anne ve babalar adına kutladığını bildirdi.
Twitter hesabından Ebeler Haftası'na ilişkin mesaj yayımlayan Bakan Koca, "Anneler ve çocukları için hayat boyu biricik kalan ebelerimizin Ebeler Haftası'nı, mensubu oldukları sağlık camiamız ve anne- babalar adına kutlarım." ifadelerini kullandı.
Haber Yayın Tarihi: 22.04.2020 09:38 Kaynak: AA
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