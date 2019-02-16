Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Fenalaşan Yolcuya Müdahale
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan fenalaşan yolcuya müdahaleANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, uçakta fenalaşan yolcuya Sağlık Bakanı müdahale etti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan fenalaşan yolcuya müdahale
ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, uçakta fenalaşan yolcuya Sağlık Bakanı müdahale etti.
Bir dizi ziyaret için Ağrı
'ya giden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, uçakta rahatsızlanan bir yolcuya müdahalede bulundu. Yoğun baş ağrısı ve göz kararması şikayetiyle uçuş görevlilerinden yardım isteyen Mehmet Emin Çedrez isimli yolcu için uçak içinde anons yapıldı. Yolcular arasında doktor olup olmadığı soruldu. Anons üzerine Bakan Koca yolcunun yanına geçti. Çedrez'i muayene eden, nabzını kontrol eden ve sorular soran Koca, yolcunun durumu düzelene kadar yanından ayrılmadı. Baş ağrısı ve uçaktaki basınç nedeniyle fenalaştığı anlaşılan yolcunun durumu iyiye gitti.
Öte yandan uçak, sis nedeniyle Ağrı Havaalanı'na inemeyerek pisti pas geçti. Uçak bir buçuk saat daha havada kaldıktan sonra Erzurum Havaalanı
'na iniş yapmak zorunda kaldı. Mehmet Emin Çedrez, uçak indiğinde ambulans talebinde bulunmadı.
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Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 11:40 Kaynak: İHA
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