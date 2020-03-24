Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan gençlere mesaj Açıklaması - Son Dakika

Sağlık Bakanı Koca, "Şimdiki gençler…'Söze böyle başlayanların eline bugünlerde koz veriyorsunuz. Koronavirüs konusunda fazlasıyla dikkatli olmanızı bekliyorum. Hayat demek, hareket demek eyvallah. Fakat bir süreliğine başka bir moda geçiyoruz. Özgürlük evimizde. Hayat eve sığar." ifadelerini kullandı.

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