Son Dakika Haberleri: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan ıspanak zehirlenmesi açıklaması
Son Dakika Politika Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan ıspanak zehirlenmesi açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan ıspanak zehirlenmesi açıklaması

7 saat önce

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İstanbul'da 149 hastamızdan tedavisi devam eden 21 hastamız var. Bu hastalardan hayati tehlikesi olan hasta yok" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan ıspanak zehirlenmesi açıklaması, System.String[]

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, " İstanbul'da 149 hastamızdan tedavisi devam eden 21 hastamız var. Bu hastalardan hayati tehlikesi olan hasta yok" dedi.


Koca, AK Parti Grup Toplantısı öncesinde ıspanaktan zehirlenme vakalarına ilişkin gazetecilerin sorusunu cevapladı. Koca, "Ispanak konusunda bu dönemde hastanelerimize müracaat eden 196 hastamız oldu. İstanbul, Tekirdağ, Edirne ve Kocaeli. İstanbul'da toplam 149 hastamız. İstanbul dışındaki hastalarımız tedavi edilip taburcu oldular. İstanbul'da 149 hastamızdan tedavisi devam eden 21 hastamız var. Bu hastalardan hayati tehlikesi olan hasta yok" diye konuştu.


Koca, besin zehirlenmesi tablosuyla geldiklerini aktararak, "Tarım Bakanlığımıza da tetkik edilmesi üzerine bildirimde bulunduk. Burada temelde atropil benzeri etkinin daha çok görüldüğü, ağız kuruluğu, bulantı, kusma, görme bulanıklığı gibi şikayetlerle gelen atropil zehirlenmesinde gördüğümüz olgu. Yabani bir takım otların karışmış olduğu şeklinde vatandaşımızın özellikle yabani otlardan ayrıştırması ve sebzeleri bolca yıkamasını öneriyoruz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Politika

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 12:37 Kaynak: İHA
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