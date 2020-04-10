Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan önemli açıklamalar - Son Dakika

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Koronavirüs Bilim Kurulu'yla yaptığı toplantının ardından Türkiye'deki Korona virüs salgınına ilişkin son rakamları açıkladı.

Bakan Koca ; "Toplam test sayısı 307 bin 210 oldu. Bugün 30 bin 864 test yaptık. 4 bin 747 vaka, 98 kişi vefat etti. Toplam vefat sayımız bin 6 oldu. Bu gün toplam 2 bin 423 hastamız iyileşti. İstanbul için yoğun bakım yatak doluluk oranımız yüzde 59,5. Normal yataklarımızın doluluk oranı yüzde 50,2. Şuan herhangi bir sorun yok. Türkiye'deki yatak doluluk oranımız ise yüzde 36,3. Test sayısının arttığı bu dönemde vaka sayısının artışı doğal. Biz bu dönemde hastaneye yatış, yoğun bakıma yatış ve entübe edilen hasta sayısının stabil döneme girdiğini, artış hızının yavaşladığını söyleyebiliriz.

Yoğun bakım sürecimiz diğer ülkelere göre son haftalar düşmeye başladı. Bu tedavideki başarımız, yoğun bakımdaki pratiğimizin çok iyi olmasının sonucu olarak görüyoruz. Entübe hastamızın sayılarının azalmaya gittiği, özellikle salgının olduğu İstanbul bir yerde giderek bir haftalık zaman diliminde 2 kat 3 kat artışlar beklersiniz, bu artışları görmemiş olmamız bizim için çok önemli.

Millet devlet el birliği ile biz bu koronayı mutlaka yeneceğiz."

(İHA)