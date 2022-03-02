Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan önemli açıklamalar - Son Dakika

Sağlık Bakanı Koca: "Covid 19 ile mücadelemiz bundan böyle aşıyla verilecek."

"Bundan sonra artık açık havada maske kullanmak zorunda değiliz"

"Kapalı ortamlarda havalandırma yeterliyse ve mesafe kuralına uyuluyorsa maske takılmayacak"

"Hiçbir kurum girişinde HES-Kodu alınmayacak"

"Salgında hastalıktan bireysel koruma aşamasına geçmeliyiz"

"Okullarda iki Covid-19 vakası çıkması halinde 'sınıfların kapatılması' şeklindeki uygulamaya artık gerek görülmemektedir."

"Normale dönüşün son aşamasına gelmiş bulunuyoruz"