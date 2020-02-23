Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Türkiye-İran sınırındaki depreme ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Türkiye-İran sınırındaki depreme ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Türkiye-İran sınırındaki depreme ilişkin açıklama Açıklaması

7 saat önce

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye-İran sınırında 8 kişinin hayatını kaybettiği depremde 21 vatandaşın yaralandığını, 8'inin durumunun kritik, diğerlerinin hayati tehlikesinin bulunmadığını bildirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Türkiye-İran sınırındaki depreme ilişkin açıklama Açıklaması, System.String[]

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye- İran sınırında 8 kişinin hayatını kaybettiği depremde 21 vatandaşın yaralandığını, 8'inin durumunun kritik, diğerlerinin hayati tehlikesinin bulunmadığını bildirdi.

Koca, yaptığı yazılı açıklamasında, İran'da meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremin, Van Başkale'de de hasara yol açtığını belirtti.

Depremden hemen sonra bölgeye 25 ambulans, 1 helikopter ambulans ve 13 UMKE ekibini sevk ettiklerini vurgulayan Koca, 8 kişinin yaşamını yitirdiği depreme ilişkin, "21 vatandaşımız yaralandı. Başkale Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan yaralılardan 8 kişinin durumu kritik, diğer yaralıların hayati tehlikesi bulunmuyor." bilgisini verdi.

Fahrettin Koca, depremde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 12:16 Kaynak: AA
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