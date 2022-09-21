Sağlık ekiplerinin helikopter kazasında olay yerine 9 dakikada ulaştığını aktaran Koca, "2'sinin durumu ağır olan 5 yaralıya hızla müdahalede bulunan arkadaşlarımıza yaralıların aileleri adına teşekkür ediyorum. 5 ambulansımızın görevlileri, UMKE timi, oradaki 19 sağlık çalışanımız, iyi ki varsınız." mesajını paylaştı.

Kaynak: AA

Fahrettin Koca, Denizli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Sağlık Bakanı Koca, helikopter kazasında hayatını kaybedenlerin Rus uyruklu olduğunu bildirdi - Son Dakika

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